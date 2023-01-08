Bursa’yı güney-kuzey ekseninde kesen tüm derelerde ıslah çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Setbaşı Köprüsü’nün altında kalan bölümlerdeki ıslah çalışmalarının önceki yıllarda tamamlandığı Gökdere’nin, Setbaşı DSİ Tesisleri ile Maksem Köprüsü arasında kalan bölümündeki ıslah çalışmalarına hız verdi.

Bursa’yı güney-kuzey ekseninde kesen tüm derelerde ıslah çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Setbaşı Köprüsü’nün altında kalan bölümlerdeki ıslah çalışmalarının önceki yıllarda tamamlandığı Gökdere’nin, Setbaşı DSİ Tesisleri ile Maksem Köprüsü arasında kalan bölümündeki ıslah çalışmalarına hız verdi.

Bursa’da sel ve su baskınlarının önüne geçmek için geçtiğimiz yıl yaklaşık 85 kilometrelik dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştiren BUSKİ Genel Müdürlüğü, dere ıslah çalışmalarını bu yıl da kesintisiz sürdürüyor. Özellikle Uludağ yamaçlarından gelip kenti kuzey güney ekseninde kesen Hacivat, Balıklıdere ve Gökdere’de daha önceki yıllarda ıslah çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu derelerin kalan kısımlarındaki çalışmalara devam ediyor. Bir taraftan Balıklıdere’nin Ankara Yolu güneyinde kalan kısımlarında ıslah çalışmalarına devam eden BUSKİ, Gökdere’de de ıslah çalışmalarına başladı. Setbaşı Köprüsü’nün altında kalan kısımların ıslahı daha önceki yıllarda tamamlanan Gökdere’nin, Setbaşı DSİ Tesisleri ile Maksem Köprüsü arasında kalan yaklaşık 200 metrelik bölümünde başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. BUSKİ marifetiyle dere yamaçlarına taş duvar imalatı yapılırken, bu sayede, yağmur suyu ve sel sularının yerleşim yerlerine zarar vermesi önlenmiş olacak. Aynı zamanda dere yatağı görüntü açısından da bölgeye değer katacak.

Estetik bir görüntü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milletvekili Osman Mesten ve bölge muhtarları ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gökdere’nin Setbaşı’ndan başlayıp, Ankara Yolu’nun altına kadar uzanan bölümündeki ıslah çalışmalarının önceki dönemlerde yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, Maksem Köprüsü’ne kadar olan bölümün ıslahının da kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Yer tesliminin eylül ayında yapıldığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Bu bölümdeki çalışmaları bir yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Diğer bölümde de şu an peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yapıyor. Burası gerçekten çok güzel bir hat. Görsel olarak da şehre değer katsın. Derenin bir tarafı Yıldırım’a, bir tarafı Osmangazi’ye bakıyor. Dolayısıyla da çok kıymetli bir alan. Çalışmalarımız şimdiden bölgeye hayırlı olsun" dedi.