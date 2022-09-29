Van’da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, Van Ticaret ve Sanayi odası seçimlerine ‘Mavi Liste’ ile katılacak olan Necdet Takva’yı ziyaret etti.

Van’da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, Van Ticaret ve Sanayi odası seçimlerine ‘Mavi Liste’ ile katılacak olan Necdet Takva’yı ziyaret etti.

Van’ın önde gelen iş insanlarından Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, yaklaşık 50 kişilik bir ekiple Van TSO Başkan adayı Necdet Takva’yı ziyaret etti. Ziyareti sırasında Van’ı Türkiye’de en güzel şekilde tanıttığı için başkan adayı Takva’ya teşekkür eden Gökçenay, “İnşallah bu vizyon, bu bilgi ve bu birikimle Van’ı yine temsil edeceğinize inanıyor, bu çerçevede tüm desteğimizle yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz bu desteği kişi için değil, sizin için de değil, Van için vereceğiz. Biz buraya Van için geldik” dedi.

Şimdiye kadar birçok oda seçiminin olduğunu, birçok başkan ve yönetiminin görev aldığını ancak ilk defa Van’ı özellikle il dışında en güzel şekilde temsil eden bir başkan ve yönetimle karşılaştıklarını vurgulayan Gökçenay, “Özellikle dışarıda sizin başkanlığındaki yönetimin tamda bu işin ehil insanlar tarafından olduğunu gözlemledim. Ankara’da bürokrasisinden siyasisine kadar ben bunu gördüm. Önceki dönemlerde ise çok sıkıntılı bir Van vitrini ve Van vizyonu vardı. Şimdi ise Van’ın ekonomik yapısından sınır ticaretine, fuarlarından turizmine kadar ciddi anlamda öncülük yaptınız. Bundan dolayı sizi tebrik ediyor. Van’ı Türkiye’de en güzel şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sizin gibi bir yönetim tekrar başa gelir. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Van TSO seçimlerine ‘mavi liste’ ile girecek olan başkan adayı Necdet Takva ise Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay ve ekibinin kendilerini ziyaret etmelerinin çok anlamlı ve önemli olduğunu dile getirerek kendilerine teşekkür etti.