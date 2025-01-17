Hatay Büyükşehir Belediyesi, Gökçegöz Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi Kapasite Artışı Projesini hayata geçirmek amacıyla çalışmalara başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) çevre ve ekoloji projelerini il genelinde hayata geçirmeye devam ediyor. HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Antakya ilçesinde hizmet veren Gökçegöz Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi Kapasite Artışı Projesini hayata geçirmek amacıyla çalışmalarına başladı. HBB yetkilileri ve mühendisleri; İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Adana Bölge Müdürlüğü Mühendisleri ile müşavir firma proje yetkilileriyle bir araya geldi. Proje heyeti, Antakya Gökçegöz Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde saha ziyareti gerçekleştirerek detaylı incelemelerde bulundu. Katı atıkların bertarafı konusunda Hatay 1.Bölgeye hizmet verecek olan tesis projesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu ayrıca projeye yönelik yapılacaklar planlandı.