2024-2025 yılı okul sporları kapsamında düzenlenen kros grup müsabakalarında, Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu kız ve erkek kros takımı, müsabakalardan derece elde ederek, Türkiye finallerine katılmaya hakkı kazandı.

Trabzon’da okul sporları etkinlikleri çerçevesinde yapılan Kros Gençler A-B, Yıldızlar (Kız-Erkek) Kros Grup Müsabakalarına Bayburt’u temsilen katılan Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu yıldız kız takımı grup birincisi, yıldız erkek takımı ise grup ikincisi oldu. Derece elde eden kız ve erkek takımları 8 Mart tarihinde Antalya Kepez’de düzenlenecek Türkiye birinciliği yarışmalarında Bayburt’u temsil edecekler.