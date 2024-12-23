Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt’ta Gökçedere Göletinin yüzeyi buz tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15’lere düştüğü Bayburt’ta Gökçedere Göletinin yüzeyi buz tuttu. Göletin kıyısına giden vatandaşlar manzarada fotoğraf çektirdi, buz tutan gölet üzerinde yürüdüler.

“Donan gölet üzerinde yürüyen çocuklar tehlikeye davetiye çıkarmakta”

Öte yandan Gökçedere Belediyesinden uyarı yapıldı. Uyarıda, “Gökçedere Göletimizin yüzeyi etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donmuştur. Donan gölet üzerinde yürüyen çocuklar tehlikeye davetiye çıkarmaktadır. Acı olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.