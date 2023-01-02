Karşılaşmada Gökçebespor, Saltukovaspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Gökçebeyspor aldığı bu önemli galibiyet sonrasında puanını 25’e çıkarırken, şampiyonluk yolunda ilerliyor. Öte yandan şampiyonluğu hedefleyen Gökcebeyspor Kulübü Başkanı Murat Yılmaz; ara transfer döneminde 8 önemli transfer yaparak hedeflerin şampiyonluk olduğunu dile getirdi. Yeni transferleri önümüzdeki hafta maçına yetiştirerek şampiyonluk yoluna önemli adımlar atacağını söyledi.

Orhan Demircan Birinci Amatör Küme Çaycuma Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Gökçebeyspor, ligin 2.devre 10.hafta maçında Saltukova Sahası’nda Saltukovaspor ile karşılaştı.

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