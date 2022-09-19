Günün anlamı içeren konuşma ve okunan şiirlerle birlikte şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak sona erdi.

Gaziler Günü Anma Töreni Cumhuriyet meydanında çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okundu.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen törene; Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, Gökçebey Belediye Başkan vekili Şenol Karademir, Daire amirleri, Sivil Toplum Örgütleri ve siyasi partilerin temsilcilerin yanı sıra Gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gökçebey’de, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet meydanında düzenlenen törenlerde askerlerle birlikte aynı safta duran gaziler büyük bir gurur yaşadı.

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