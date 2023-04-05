Devrek ve Gökçebey ilçeleri sınırlarında kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesinin tapusu Devrek Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Başoğlu tarafından teslim alındı.

Gökçebey ve Devrek Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan tapu tescil işlemleri sonrasında bir açıklama yapan Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Başoğlu, "Ülkemizin, Bölgemiz kalkınması, İlçelerimiz ekonomik açıdan gelişmesi, istihdam artışı açısından büyük önem arz eden Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmaları kapsamında OSB tüzel kişiliği adına ilk etap tapu tescil işlemlerini tamamladık. İlk etapta 640.455,47 m2’lik alanın tapusunu teslim aldık, bunun 466.175,00 m2’lik kısmı Sanayi Parsel alan olarak 2023 yılı sonuna kadar altyapı ve üstyapılarının çalışmalarına başlanacaktır. Hedefimiz, fabrikaların bir an önce kurulması, yöre insanının istihdam edilmesi, Devrek ve Gökçebey’in gelirine katkıda bulunulmasıdır. Bu süreçte başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Valimiz Mustafa Tutulmaz’a, Devrek Kaymakamı Ümit Altay’a, Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan’a, Bakanlık nezdindeki çalışma ve temaslarda desteğini katkılarını esirgemeyen milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.