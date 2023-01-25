Zonguldak 1. Amatör Orhan Demircan Sezonu Çaycuma Grubu’nun da yer alan Gökçebeyspor, Saleh İbrahim ve Abdoup Aziz futbolc’i transfer etti.

Zonguldak 1. Amatör Orhan Demircan Sezonu Çaycuma Grubu’nun da yer alan Gökçebeyspor, Saleh İbrahim ve Abdoup Aziz futbolc’i transfer etti.

Bartın Gençlerbirliği forması giyen Saleh İbrahim ve Abdoup Aziz, Gökçebeyspor’a transfer oldu. Başkan Vedat Öztürk’ün transferlere olumlu bakması ile iki futbolcu Zonguldak gelerek imzayı attı. Son hafta şampiyonluk maçında grubu lider kapatıp bir üst lige çıkmak istediklerini belirten Vedat Öztürk, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Benim için futbol bambaşka bir olay. Takım olarak mental olarak çok iyi konumdayız. Beklemediğimiz sakatlıklarımız oldu. Bu olanlara gerek takviyeyi yaptık. Sağ olsun kulüp sağlıkçımız Koray Karademir, futbolcularımız ile iyi ilgileniyor. Gökçebey halkına şampiyonluk yaşatmak için her şeyi yapmaya hazırız. Bizden çok seyircimiz hevesli onlar. Bu takıma umut oldular. Bizlerde bu umutları şampiyonluk ile süsleyeceğiz."