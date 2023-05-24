Kuşadası-Aydın yolu üzerindeki kırsal Gökçealan Mahallesi’ne 40 yıl aradan sonra gelen bir çift leylek için seferber olunurken, yüksek gerilim direğine yuvalanmaya çalışan leylekler için yeni yuva yapıldı.

Yıllarca Aydın’a bağlı bir köy olan ancak İzmir’in Selçuk ilçesine daha yakın olması nedeniyle 10 Şubat 1975 tarihinden bu yana Selçuk’a bağlanan kırsal Gökçealan Mahallesi’nde 40 yıl aradan sonra leylek sevinci yaşandı.

Aydın ve çevresinde doğal hayatın korunması için faaliyetler gerçekleştiren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve duyarlı vatandaşlar ise Gökçealan Mahallesi’nde 40 yıl sonra gelen bir çift leylek için seferber oldu. Mahalleye gelen leyleklerin yüksek gerilim direğine yuva yapmaya çalışması üzerine harekete geçen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve mahalle sakinleri, çarpılma riskine karşı leylekler için yeni yuva yaptı. Gerekli görüşmelerin ardından bir elektrik direğinin tepesine platform hazırlanırken, leyleklerin yeni yuvalarına taşındı. Yeni yuvalarının ardından tekrar yüksek gerilim direğine yuva yapmaya çalışan leyleklerin, yeni yuvalarına taşınması bekleniyor.

Mahallede 40 yıl sonra leylek görülmesinin herkesi duygulandırdığını belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Yaptığımız incelemelerde leyleklerin yüksek gerilim hattının olduğu bir direğe yuva yapmaya çalıştıkları görülmüştü. Bir yandan yuva yapmaya çalışan leylekler, çiftleşmelerini de sürdürdüler. Bilim danışmanı üyemiz Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş’la görüşerek leyleklerin durumunu aktardık. Leyleklerin yuva yapmaya çalıştıkları yüksek gerilim direğinin uygun olmadığı ve çarpılma riski yüksek olduğu görüldü. Bu nedenle İzmir GDZ Elektrik Dağıtım şirketiyle görüşülerek yakın alandaki güvenli bir direğe demir platform takılması konusunda anlaşıldı. Selçuk GDZ personelleri tarafından getirilen demir platformun üzerine, Gökçealan’lı kadınların da yardımıyla bağ çubuklarından bir yuva yapıldı ve üzerine yumurtaların zarar görmemesi için saman ve otlarla desteklendi. Sabah erken saatlerde yuva yerine gidildiğinde, leyleklerin yeni yuvada oldukları görüldü. Ancak uzun bir süre sonra leylekler uçarak bağların arasına gitti. Dönüşlerinde gagalarında yuva malzemesiyle döndükleri ve yine yüksek gerilim hattına yuva yapmaya çalıştıkları görüldü. Sonra biri tekrar yeni yuvaya kondu, bir süre sonra tekrar yüksek gerilim direğine geldi. Getirmiş oldukları malzemeler rüzgarla yere düştüğünden, yuva yapımında sıkıntı çektikleri ama inatla bunu sürdürdükleri görüldü. Eğer yüksek gerilim direğine yuva yapımında başarılı olamazlarsa, yeni yapılan yuvaya taşınacaklarını tahmin ediyoruz. Bu öncelikle kendi yaşamları açısından çok önemlidir. Yuvaya yakın olan evlerde yaşayan vatandaşlar sürekli olarak gözlem altına aldıkları leyleklerin köylerinde kalmasını istiyor ve yavrularını merakla bekliyorlar. Leylekleri izlemeye devam ediyoruz” dedi.