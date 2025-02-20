Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir hastanın sevki Çanakkale’ye askeri helikopterle gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde N.U. (22) bayılma şikayetiyle Gökçeada Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevkine karar verildi. Kuzey Ege Denizi’ndeki yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle hasta N.U. deniz yoluyla sevk edilemedi. Hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter ile Çanakkale’ye sevk edildi. Hasta Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kuzey ege fırtınası ve olağan üstü hava şartları sebebiyle Gökçeada Devlet Hastanemiz Acil Servisinden ileri tetkik ve tedavi amacıyla Müdürlüğümüz İl Ambulans Servisi Başhekimliği komuta kontrol merkezi organizasyonunda Askeri Helikopter, Nöbetçi Umke ekibi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından alınan hastamız Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevki sağlanmıştır. Hastamızın sevk sürecinde desteğini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür eder, hastamıza acil şifalar dileriz" denildi.