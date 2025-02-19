Çanakkale’nin Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü’nde kuş gözlemcisi Cenk Polat tarafından flamingoların ’kur’ ve ’beslenme’ dansı görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştirildi. Sayımlar sırasında Kuş Gözlemcisi Cenk Polat tarafından Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü’nde flamingoların ’kur dansı’ ve ’beslenme dansı’ görüntülendi. Etkileyici görüntüler büyük ilgi gördü.