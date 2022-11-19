Kuvvetli rüzgara rağmen yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Gökçeada ilçesinde otluk alanda 3 farklı noktada nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ilçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada çıkan otluk alanda yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

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