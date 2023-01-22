Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren bir hasta ile bacağında kırık şüphesi olan hasta, askeri helikopterle Çanakkale’ye tahliye edildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren bir hasta ile bacağında kırık şüphesi olan hasta, askeri helikopterle Çanakkale’ye tahliye edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gökçeada’da kalp rahatsızlığı geçiren vatandaşımız ile bacağında kırık şüphesi olan bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi. Her iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.