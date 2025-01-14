Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe’den saat 15.00 ve 19.00, Gökçeada’dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada’dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli’den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.