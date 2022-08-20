Şirinköy’ün yüksek kesiminde 55 yıldır kapalı olan Aziz Trifonos Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz 9 Ağustos’ta Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldığı ayinle ibadete açılmıştı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Şirinköy’deki Aziz Trifonos Kilisesi’ndeki ayini İngiltere’den gelen despot İliu Rafael yönetti. Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi’nin de yer aldığı ayine Rum cemaati üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

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