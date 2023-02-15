Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince bir balıkçı teknesinde 68 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince bir balıkçı teknesinde 68 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-23’ tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durduruldu. Teknede 63’ü Afganistan, 5’i Suriyeli toplam 68 kaçak göçmen ile 1’i Türk, 2’si Suriyeli olmak üzere 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.