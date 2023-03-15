Demiryol İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı 12. Olağan genel kurulu yapıldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı kerim tilaveti ile başlayan genel kurulda konuşan Başkan Yusuf Gökcan, devlet millet el ele vererek bu yükün altındandır kalkacaklarını belirtti.

85 delegenin tamamının oyunu alan Yusuf Gökcan yeniden başkan seçildi.

Divan başkanlığını Türkiye Demiryol iş sendikası genel sekreteri Hasan Kaya, Divan başkan yardımcıları ise Sivas Şube Başkanı Murat Küçük ve Kayseri Şube Başkanı Harun Ören yaptı. Divan katipliklerini Afyon şube başkanı Ali Aydın ve Ankara 2nolu şube başkanı Ersin Yurtoğlu yaptı.

Seçim sonunda bir konuşma yapan Demiryol İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Yusuf Gökcan oy veren tüm delegelere teşekkür ederek birlikte tüm engelleri aşacaklarını belirtti.