AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına devam ediyor.

Milletvekili Gökcan yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuz için çalışmaya devam ediyoruz.

Menteşe İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek seçim çalışmalarına başlayan teşkilat mensuplarımıza kolaylıklar diledik. Seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Teşkilat mensuplarımıza bizlere destekleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Yeniden Refah Partisi heyeti ile bir araya geldik. Yeniden Refah Partisi Muğla Milletvekili adayımız İsmail Baykal ve Muğla İl Başkanı Yılmaz Elçin ile Menteşe İlçe Başkanlığımızda bir araya geldik. Cumhur İttifakı ortağımız Yeniden Refah Parti’sine 14 Mayıs seçimlerinde başarılar diliyorum. MHP Muğla İl Başkanlığımızca organize edilen ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği’ iftar programına 28. Dönem Milletvekili adaylarımız ve Teşkilat mensuplarımızla birlikte katıldık. Muğla’mızda misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarıyoruz. İftara ev sahipliği yapan MHP Muğla İl Başkanımız Oğuz Akarfırat’ın şahsında MHP camiasına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliklerinde gideceğimiz seçimlerde Cumhur İttifakımızın başarı ile çıkacağına inancımız tamdır” dedi.