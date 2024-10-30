Arıcılıkla ilgili sürdürülebilirliği artırmak amacıyla Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi’nde kovan tespit çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

2024 yılı Arılı Kovan Desteklemeleri çerçevesinde Ortaca ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi’nde gerçekleştirilen kovan tespit çalışmaları devam ediyor. Yerel arıcıların katılımıyla yapılan tespitler, arı kovanlarının durumu ve verimliliği hakkında önemli veriler elde edilmesine imkan tanıyor.

Uzmanlar, bu desteklemelerin arıcılıkla ilgili sürdürülebilirliği artıracağını ve bölgedeki arıcıların üretim kapasitesini yükselteceğini belirtiyor. Gökbel Mahallesi, doğal zenginlikleri ve uygun iklimi ile arıcılık faaliyetleri için ideal bir bölge konumunda. Tespit çalışmaları, arı sağlığını korumak ve verimli bir arıcılık yapmak için gerekli önlemlerin alınmasına imkan sağlayacak.

Çalışmaların sonunda elde edilecek verilerle, arıcılara yönelik destek programlarının şekillendirilmesi planlanıyor. Gökbel’deki bu girişim, yerel arıcılığın güçlenmesine ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlaması bekleniyor.