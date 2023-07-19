Alanya Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. 12-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ve birbirinden ünlü pehlivanların kol bağlayacağı 17. Gökbel Güreşleri’nde ünlü sanatçılar Ankaralı Ayşe ve Sibel Can ücretsiz halk konseri verecek.

17. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 12-13 Ağustos’ta başlayacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, heyecanla beklenen Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıkların başladığını belirtti. Başkan Yücel, iki gün boyunca birbirinden çeşitli stantların açılacağı, farklı etkinliklerin gerçekleşeceği Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ilk gününde ücretsiz halk konserinin yapılacağını, ikinci gün ise Gökbel Güreşleri’nin gerçekleştirileceğini belirterek bütün vatandaşları bu unutulmayacak güreş şölenine davet etti.

Ankaralı Ayşe Ve Sibel Can Alanyalılar ile buluşacak

17. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ilk gününde ünlü sanatçılardan önce Ankaralı Ayşe lakaplı Ayşe Dinçer, ardından ise Sibel Can en sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirecekler.

Kırkpınar’ın başpehlivanları kol bağlayacak

İkinci gün ise yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirilecek. Güreşlere, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar’ın başpehlivanları da katılacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bu yıl ki şampiyonu olan Yusuf Can Zeybek başta olmak üzere 50’yi aşkın başpehlivan da katılacak. Toplamda ise bin pehlivan Gökbel er meydanında kol bağlayacak.

Başkan Yücel’den Gökbel’e davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iki gün boyunca şölen havasında geçecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne tüm Alanyalıları ve sporseverleri davet etti. Başkan Yücel, “Yaylaların yaylası, Gökbel’de bu yıl 17.’si düzenlenecek Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerimize tüm Alanya halkını ve sporseverlerimizi ata sporumuza sahip çıkmaya, bu coşku ve heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.