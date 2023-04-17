Açılışta Konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz “Tarsus’u kültürün ve sanatın bir merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü Tarsus gerçekten de bunu hak ediyor” dedi.

Yaklaşık 1 sene önce Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kurulan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki ‘Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nun’ (TADEKA) yeni hizmet binası, resim sergisi ile açıldı.

Tarihi Tarsus Evleri’nin de bulunduğu Kızılmurat Mahallesi’nde, St. Paul Kuyusu bitişiğinde yer alan tarihi sokaktaki evin düzenlenmesiyle oluşturulan TADEKA hizmet binası, 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla, ‘Sanat İyileştirir’ konulu resim sergisiyle birlikte sanatseverlerin hizmetine girdi.

Küratörlüğünü Ümit Aslan’ın yaptığı sergide, 26 sanatçının 50 eseri bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının seslendirdiği klasik müzik eşliğinde açılan sergiye, Tarsus’a Değer Katanlar ve Mersin’e Değer Katanlar Kurulları’nın üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Amerika’dan Türkiye’ye gelen ve Tarsus’un tarihi alanlarını gözlemleyen gezginlerin de iştirak ettiği sergi, 30 Nisan’a kadar açık kalacak.

Sergi salonlarının yanı sıra, toplantı salonunun da yer aldığı TADEKA binasının bahçe bölümünde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çektiği konuşmasında, “Başkanımız Vahap Seçer’in selamlarını ve sevgilerini iletmek istiyorum. Bugün 15 Nisan Dünya Sanat Günü. Bizler de sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Biliyorsunuz, yakın zamanda çok büyük acılar ve sıkıntılar yaşadık. Ve bu sıkıntıları üzerimizde halen hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

TADEKA binasının sanata büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Gökayaz, “Bu sergiye katkı sağlayan bütün ressamlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Tarsus’un bu anlamda çok ciddi bir potansiyeli var. Bunun farkındayız ve bunu geliştirmek için daha fazla şeyler yapmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. TADEKA binası, aslında bu anlamda yapılacak birçok çalışmanın da temeli olacaktır. Yakın zamanda farklı çalışmalarımız olacak. Bu alanları genişleterek, Tarsus’u kültürün ve sanatın bir merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü Tarsus gerçekten de bunu hak ediyor. Bu çalışmaların da devam edeceğini belirtirken, herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu üyesi Lütfi Hasoğlu ise, Dünya Sanat Günü’nde kendilerini yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere teşekkür etti.

Hasoğlu, “Sanata ve sanatçıya değer veren toplumlar, insana ve doğaya da değer verir. Sanatın kentle olan bağını sağlayacak, Tarsus’u bir sanat kenti yapacak TADEKA binasını Tarsuslu sanatçılara kazandıran, çalışmamıza uygun koşullar ve olanak sağlayan değerli Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Serdal Gökayaz’a, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü Sayın Bengi İspir Özdülger’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasına teşekkürle başlayan sergi küratörü Ümit Aslan, “TADEKA binası eminim ki, Tarsus’ta sanatın oluşumu ve gelişimi ile ilgili bundan sonraki adımlar için çok güzel bir lokomotif olacaktır. Buna Tarsus’un ihtiyacı vardı. Çünkü elimizde bir tek Mehmet Bal Sanat Galerisi var. Onun dışında bir galerimiz yoktu. Şu an güzel bir galeri daha açıldı. Bundan sonraki sanatsal etkinliklerde de, hepinizi bir arada burada görmeyi umuyoruz” dedi.

TADEKA’nın; Plastik Sanatlar; Edebiyat; Müzik ve Sahne Sanatları; Kent Araştırmaları ve Kent Belleği; Felsefe ve Arkeoloji; Sinema, Fotoğraf, Karikatür; Turizm ve Gastronomi ile Spor Kurulu olmak üzere toplam 8 alt kurulu bulunuyor.