Mersin Büyükşehir Belediyesince hayatı geçirilen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde ilk gözlem gerçekleştirilerek ’parçalı ay tutulması’ gözlemlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20 santimetre çaplı bir teleskop ile yapılan gözlem Astronomlar Yonca Karacan, Haydar Turan ve Oğuzhan Karadeniz tarafından yapıldı. Gözlem ekibine Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Zorlu ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürü Onur Sevin eşlik etti.

“Teleskoplarımızın ilk gözlemlerini gerçekleştirdik”

Parçalı ay tutulmasını gözlemleyen astronomlardan, Mersin Büyükşehir Belediyesinde astronom olarak görev yapan ve aynı zamanda uzay bilimleri ve teknoloji uzmanı olan Yonca Karacan, gözlem hakkında bilgiler verdi. Astronom Karacan, “Parçalı ay tutulması dolayısıyla teleskoplarımızın ilk gözlemlerini gerçekleştirdik. Ayda ufak bir tutulma vardı. Yüzde 15’lik bir tutulma yaşandı. Bunu teleskoplarla gözlemledik ve aynı zamanda eş zamanlı olarak bilgisayara bu görüntüleri aktardık ve bilgisayardan da izlemiş olduk” dedi.

“Ayı 20 santimlik bir teleskopla gözlemledik ve oldukça berrak görüntü elde ettik”

Gözlemin güzel geçtiğinden söz eden Karacan, “Teleskoplarımız gayet donanımlı ve robotik teleskoplar. Kundakları robotik olarak çalışıyor ve cismin koordinatlarını girdiğimiz zaman hiçbir şekilde elle müdahale etmeden teleskobun kundağı o cismi buluyor. Ayı da biz bu şekilde bulduk. 20 santimlik bir teleskopla gözlemledik ve oldukça berrak görüntü elde ettik” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’, yarın açılarak hizmete sunulacak. Türkiye’nin en büyük planetaryumunun da içinde yer aldığı merkez, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde Mersinlilere armağan edilecek.