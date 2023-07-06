Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda belirtildiği gibi bugün Eskişehir’in bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Eskişehir’de birkaç gündür etkisini arttıran hava sıcaklıkları, yerini bugün bazı yerlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmura bıraktı. Odunpazarı ilçesi Gündoğdu mahallesinde de etkili olan yağışlar, bazı noktalarda sürücülere zor anlar yaşattı. Caddelerde oluşan birikintileri sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sıcak havaya alışan vatandaşların bir bölümü ise yağmura hazırlıksız yakalandı.