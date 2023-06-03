Eskişehir’de Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği gibi etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası kentin işlek noktalarında durgunluk yaşandı.

Eskişehir’de günün erken saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kenti etkisi altına alan yağış sonrasında normalde işlek olmasıyla bilinen merkezi noktalarda sessizlik hakim olduğu görüldü. Araç ve yaya trafiğinde yaşanan azalma ise dikkatleri çekti. Yağmur sebebiyle Doktorlar Caddesi, Adalar Bulvarı, Şair Fuzuli Caddesi ve Hatboyu Caddesi gibi bölgelerde bile durgunluk yaşandığı gözlemlendi.