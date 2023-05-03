Son günlerde başta Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere bölgede aşırı yağışların hayatı olumsuz etkilediği görülürken, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerin açıklamalarına göre, yağışlı havanın bugünden itibaren bölgeyi terk edeceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Ekip Şefi Mustafa Ayzit, gök gürültülü ve sağanak yağışlı havada vatandaşa açık alanda ve ağaç altına sığınmaması yönünde uyarılarda bulundu. Bölgenin hafta sonundan itibaren tekrar Balkanlar üzerinden yağışlı havanın etkisi altına gireceğini dile getiren Ayzit, “Yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu bölgemiz genelinde etkili olan yağışlarımız yer yer dolu yağışlarla gerçekleşti. Bu yağışlı havaların bugünden itibaren bölgemizi terk ettiğini gördük. Önümüzdeki 3 gün için bölge genelinde herhangi bir yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren bölge genelinde 2 ile 3 derece civarında artışlar gözlenecek. Ancak hafta sonundan itibaren tekrar Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girmiş olacağız. Yağışlarımız bahar yağışları olduğu için genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde vuku bulacak” dedi.

Gök gürültü sağanak yağışlarda yıldırım çarpmalarının sıklıkla rastlanan vakalardan biri olduğunu ifade eden Ayzit, “Buna karşı vatandaşımızın açık alanlarda tedbir almaları gerekmektedir. Sağanak yağışlarımız ani sel oluşturma durumuna müsaittir. Biz bunu erken uyarı sisteminden vatandaşlarımıza basın ve görsel yoluyla duyurup, ihbar ve uyarılarımızda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız bu doğrultuda tedbirlerini alıyor. Yıldırım çarpmalarına karşı açık alanda bulunan vatandaşın tedbir almasında fayda var. Aynı şekilde gök gürültülü yağışlarda özellikle ağaç altında barınmak çok risklidir. Mümkün olduğu müddetçe kapalı alanlara geçmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.