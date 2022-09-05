Basit gibi görünen göğüs ağrılarının ciddiye alınmadığında kalp krizi tehlikesini beraberinde oluşturabileceğini belirten Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Muhammet Kandaz, belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

Basit gibi görünen göğüs ağrılarının ciddiye alınmadığında kalp krizi tehlikesini beraberinde oluşturabileceğini belirten Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Muhammet Kandaz, belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de her yıl çok sayıda kişi kalp krizi sonucunda hayatını kaybediyor. Bu sebeple kalp hastalığını ortaya çıkaran belirtilerin erken dönemde fark edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Basit gibi görünen göğüs ağrılarının ciddiye alınmadığında kalp krizi tehlikesini beraberinde oluşturabileceği uyarısında bulunan Özel Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Muhammet Kandaz, belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini kaydetti. Göğüs ağrısı ile göğüs kafesi ağrısının birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini aktaran Dr. Kandaz, "Bu bölgede başlayan ağrılar genelde göğüs ağrısı ile karıştırıldığı için birey üzerinde paniğe sebep olur. Göğüs kafesi ağrısı çoğunlukla, göğüs kemiğine bir ağrı ve göğse de baskı verir. Ancak bazı farklı durumlarda doğrudan kalp ile ilgili veya başka bir hastalığın habercisi de olabiliyor. Özellikle nefes alırken bir sıkışma hissedilmektedir. Vücudun üst tarafını gererek hareket etmek veya bu bölgeyi bastırmak, mevcut ağrıyı daha da şiddetli bir hale oluşturabilir. Göğüs ağrısı yaşayan kişilerde, ilgili sıkıntıların ne zaman başladığı, şiddeti ve ilerleme durumunda etkenlerin belirlenmesi açısından önemlidir. Göğüste özellikle eforla meydana gelen, dinlenmekle geçen baskı, ağırlık, sıkışma hissi ile boyna, çeneye, kollara veya sırta yayılması, kalp damarlarının daraldığı ya da tıkandığı durumlarda görülür" dedi.

Göğüs bölgesinde hissedilen her ağrının, kalple alakalı olmadığını da aktaran Uzm. Dr. Muhammet Kandaz, göğüs kafesi içerisinde bulunan kalp dışındaki diğer organlardan veya komşu bölgelerden kaynaklanan ağrıların da kalp ağrısına benzer ağrılara sebep olabildiğini söyledi.

"Psikolojik sebeplerin dışında; akciğer, göğüs duvarı, kemik ve kas hastalıkları, yemek borusu ve göğüs kafesi büyük damarlarına kadar birçok sebepten ötürü göğüs ağrısı oluşabiliyor" diyen Dr. Kandaz, "Nefes alındığında veya vücudun belirli bir pozisyona göre hareket ettirilmesi durumunda, eğer şiddetli bir ağrı hissediliyorsa, ya da nefes almakta herhangi bir sorun yaşanıyorsa, vakit kaybetmeden doktorla irtibata geçilmelidir. Özellikle sigara içen, şeker hastalığı ve hipertansiyon olan, ailesinde kalp krizi hikâyesi bulunan kişilerde göğüs ağrısını dikkatle takip etmek gerekmektedir. Uzun süren göğüs ağrılarının da kalp krizi belirtisi olabileceğini bilmek gerekiyor. Bu bağlamda eğer kişi için risk faktörleri fazlaysa ve göğüs kafesinde ağrılar görülüyorsa doktora gözükme konusunda zaman kaybedilmemelidir" ifadelerini kullandı.