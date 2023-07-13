Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülden Deniz Aksu göreve başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülden Deniz Aksu’nun 1992 Hatay doğumlu olup 2016 yılın da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesin de ve Haydarpaşa Numune Hastanesin de çalıştıktan sonra Göğüs Hastalıkları Eğitimini 2017-2022 yılları arasında Balıkesir Tıp Fakültesin de tamamladı. 2023yılında Gölbaşı Devlet Hastanesin de Göğüs Haslıkları Uzmanı olarak göreve başladı.

Konu ile açıklamalarda bulunan Başhekim Opr. Dr. Engin Çatal, hastane de göreve başlayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülden Deniz Aksu’ya görevinde başarılar dilediğini söyledi.