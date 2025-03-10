Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, göğüs büyütme ameliyatlarının 18 yaşının altındaki genç kızlara yapılamadığını ancak büyük göğüsler nedeniyle sağlık sorunları yaşayan kız çocuklarında göğüs küçültme ameliyatı yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Sadece estetik olarak değil, fiziksel ve ruhsal anlamda da insanları etkileyen göğüslerle alakalı açıklamalarda bulunan FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, göğüs büyütme ve küçültme ameliyatlarına sadece estetik gözle bakılmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Göğüs büyüklüğü ve küçüklüğünün kadınlarda problemlere yol açabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Kadınlarda göğüslerin normalden büyük olması hem estetik açısından büyük problem hem de sağlık açısından sorundur. Çünkü büyük göğüsler vücudun dinamiğini bozar. Ayak üzerinde dik duran vücudun öne doğru eğilmesine neden olur. Bu zaman içerisinde omurilikte ciddi sağlık sorunlarına, boyun fıtığına, bel fıtığına yol açabilir. Bu da kadının hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler. Büyük göğüsler hijyen problemi de oluşturabilir. Büyük göğüsler, karın üzerine yaptığı baskı ile özellikle yazın sıcaklık ve nemin etkisi ile ciddi pişik, yara ve kokulu akıntılılara sebep verebilir. Bu durum, kadın açısından büyük sorunlara yol açar. Normalde göğüslerin beden üzerinde olması gereken bir pozisyon vardır. Göğüsler normalden fazla büyüdüğünde kadının bedeni üzerindeki pozisyonu da bozulur. Yayılır, dağılır, düzgün görüntü ortadan kaybolur ve kadınlar aynada bile kendilerine bakmaktan çekinir hale gelir. Bu durum sadece kadının kendi psikolojisini değil aile yaşantısını da zamanla olumsuz etkileyebilir. O nedenle büyük göğüslü kadınların meme küçültme ameliyatı ile bunların düzeltilebileceğini, form, şekil ve pozisyon olarak normal bir memeye kavuşmanın mümkün olduğunu bilmeleri lazım. Plastik cerrahların en çok yaptığı ameliyatlardan biri de göğüs küçültme ameliyatlarıdır" dedi.

Normalden büyük ve çeşitli sağlık sorunları oluşturabilecek büyük göğüslere müdahale edilmesi için 18 yaşın beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akbaş, "Kız çocukları okula giderken büyük göğüslere sahip olabilirler. Bu da çocukların psikolojilerini, fiziksel gelişimlerini, sosyal aktivitelerini her yönden olumsuz etkileyebilir. ’Bu durumda ameliyat olabilirler mi, göğüs küçültme ameliyatının belli bir yaşı var mı?’ sorular soruluyor. Bu ameliyatların belli bir yaşı yok denilebilir. Bir kız çocuğunda ergenlik döneminden sonra ileri derece büyüyen göğüs, mutlaka erken dönemde cerrahi müdahale ile küçültülmesi lazım. İlla 18 yaşına gelmesini beklemek mümkün değil. Beklenmez çünkü normalden büyük göğüsler hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarına yol açar. Bu tip sağlık sorunlarında fiziksel gelişimin tamamlanması beklenmeden gerekli analizler, tahliller yapıldıktan sonra hormonlara bakılacak, genel değerlendirme yapılacak, altta yatan sebepler araştırılacak. Ondan sonra mutlaka cerrahi müdahale ile göğüslerin küçültülmesi, kız çocuğunun normal göğse kavuşturulması gerekir. Meme büyütme ameliyatlarında ise yaş sınırı var. Bir kız çocuğunun 18 yaşında kadar göğüsleri gelişmemişse, o çocuğun 18 yaşına gelmesi ondan sonra göğüslerin normal büyüklüğe kavuşturulması gerekir. İleri yaşlarda da meme operasyonlarında yaş sorunu yok. Kadının ameliyata dair bir engeli yoksa, anesteziye ait bir engeli yoksa her yaşta meme büyüklüğü ameliyatı yapılabilir. Bu 14-15 yaşında da 80-85 yaşında da olabilir. Göğüs büyüklüğü, kadınlarda hem fiziksel hem de ruhsal anlamda ciddi sağlık sorunudur. Sadece estetik gözle bakılmaması gerekir. Estetik boyutu da olan tedavi şekliyle büyük göğüslerin normal şekle getirilmesi gerekir ki hem sağlık yönünden rahat etsinler hem de psikolojileri olumlu yönde değişsin" diye konuştu.

Küçültme ameliyatlarının aksine göğüs büyütme ameliyatları için alt yaş sınırının 18 olduğuna değinen Akbaş, şunları söyledi:

"Kız çocuklarında göğüs, onları erkeklerden ayıran en önemli anatomik yapılardan biridir. Bazı kız çocuklarında göğüs gelişimi tamamlanmaz. Gelişim yavaş ya da hiç gelişmemiştir. Evlenme yaşına gelindiğinde dümdüz, erkek göğsü görünümünde göğüslere sahip olabiliyor. Bu da genç kızları çok olumsuz etkiler. Bu birçok kızın evlenme kararı almasındaki en büyük engellerden biri olarak karşımıza geliyor. 35 yaşına gelen bir genç kızın, göğüsleri olmadığı için evlilikten uzak durduğu gibi vakalar görebiliyoruz. Ailelere tavsiyem; sosyal medyanın da etkisi ile özellikle kız çocukları ‘göğüslerim büyük olsun, istediğim çamaşırı giyeyim’ düşüncesiyle 13 yaşından itibaren ne yazık ki plastik cerrahlara müracaat etmektedirler. Bu asla doğru bir şey değildir. Bir kız çocuğunda göğüs gelişimi ile problem görülüyorsa mutlaka bir sebep var mı, hormonal bir sorun var mı araştırılması gerekir. Ne olursa olsun 18 yaşını tamamlamadan asla çocuklara göğüs büyütme ameliyatı ve silikon ile meme büyütme ameliyatı yapılmamalıdır. Bu konuda kız çocukları ailelerinden bile habersiz teşebbüste bulunabiliyorlar. 18 yaşına gelen bir kız çocuğunda göğüs hala hiç yoksa orada mutlaka silikon ile meme büyütme ameliyatı yapılmalı ve göğüsler normal büyüklüğüne getirilmeli. Çocuk böylece fiziksel aktivitelerini, iş yaşantısını, sosyal hayatını, kıyafet seçimini, insani diyaloglarını daha normal bir şekilde gerçekleştirebilir. Böylece evlilik konusunda da ilerleyen dönemde kafasındaki soru işaretlerinin kalkmasına yardımcı olabilir. Meme büyütmede alt yaş sınırı 18 iken üst yaş sınırı yoktur. 50 yaşında kadınlar dahi bizlere müracaat ederek operasyon olurlar. Meme büyütme ameliyatları korkulacak ameliyatlar değildir. Güvenli operasyonlardır. Genel anestezi altında 1-1.5 saatte yapılırlar. 1 gece yatışın ardından 10 gün sonra da günlük hayatına dönebilirler."