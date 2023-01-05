Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede bir damarının tıkalı olduğu anlaşılması üzerine anjiyo oldu.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede bir damarının tıkalı olduğu anlaşılması üzerine anjiyo oldu.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, dün akşam saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde bir damarının tıkalı olduğu öğrenilen Öğütlü, anjiyo olarak stent takıldı. Öğütlü’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.