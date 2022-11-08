Denizli’de 44 yaşındaki hastanın göğsünde bulunan 6 kilo ağırlığındaki 29 santimetre çaplı devasa kitle, kaburgaların çıkarılıp yapay göğüsün yapılmasıyla alındı.

Denizli’de 44 yaşındaki hastanın göğsünde bulunan 6 kilo ağırlığındaki 29 santimetre çaplı devasa kitle, kaburgaların çıkarılıp yapay göğüsün yapılmasıyla alındı.

Denizli’de yaşayan 44 yaşındaki Adem Tatık, ağrı ve göğsündeki şişlikten dolayı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde Tatık’ın göğsünde dev bir kötü huylu kitle olduğu saptandı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda 6 kilogram ağırlığında olan 29 santimlik kitle çıkarıldı. Hasta göğüs cerrahisinin yaptığı başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

“5 tane kaburga ile birlikte kitle ve kitlenin kapladığı sağ diyafragması çıkarıldı”

Ameliyattan bahseden Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Aydoğmuş, “Ağrı ve şişlik şikayetiyle başvuran 44 yaşında erkek hastamızda sağ göğüs kafesi yan tarafında 29 cm çapında kitle tespit ettik. Tetkiklerimizde Ewing sarkom adı verilen kötü huylu bir tümör olduğu anlaşıldı. Göğüs kafesinde 5 adet kaburgadan dışarı doğru taşmıştı. Ameliyatta; 5 tane kaburga ile birlikte kitle ve kitlenin kapladığı sağ diyafragması çıkarıldı. Kaburgalar yerine yapay göğüs duvarı oluşturuldu ve diyafragma çıkarılması nedeniyle oluşan açıklık yama ile tamir edildi. Çıkan kitle yaklaşık 6 kg ağırlığındaydı. Yapılan geniş ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu. Bu tür geniş ameliyatlar deneyimli merkezlerde başarıyla tamamlanabilmektedir. Burada ameliyat ekibimizde bulunan meslektaşlarım Dr. Güldane Sarıoğlu’na, Dr. Mustafa Mekeci’ye ve Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Arpacı’ya teşekkür ederim. Hastamızın şansı kitlenin büyük boyutuna rağmen bulunduğu bölge dışına sıçrama yapmamasıydı” dedi.

Prof. Dr. Aydoğmuş vatandaşlara göğüs kafesindeki ağrıları hafife almamalarını hatırlatmakla birlikte kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.