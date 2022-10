Erzurum Barosu hafta sonu yapılacak olan seçimle başkanını belirleyecek. 4 kez üst üste Baro Başkanı seçilerek kırılması zor bir rekora imza atan Talat Göğebakan’ın yeniden aday olduğu kongrede 5 başkan adayı yarışacak.

Meslektaşlarını sandık başına davet eden Başkan Göğebakan, bunun bir hizmet yarışı olduğunu belirterek projelerini anlattı. Göğebakan, yüz yılın yatırımı olarak değerlendirdiği Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri çatısı altında baronun bünyesinde bir vakıf kurup Galatasaray modeli özel okul açarak elde edilen gelirle baro bünyesine bağlı avukatların hizmetleri ve ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

Dört Dörtlük Başkan

Merkez Aziziye ilçesinde Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri’nde 15 ve 16 Ekim olmak üzere 2 gün sürecek olan seçimlerde avukatlar pazar günü oy kullanacak. Baro Başkanı Talat Göğebakan, avukatları sandık başına davet etti. 824 avukatın oy kullanacağını belirten Başkan Göğebakan, "2014 yılından itibaren dört dönem üst üste verilen bu onurlu görevi dört dörtlük yaparak tamamlıyorum. Yönetim kurulu üyeleri ile bize verilen bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmenin gururu içindeyiz. Geçen bu süre zarfında tarafsızlığımızı koruyarak meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Meslek onurumuza yakışan bir şekilde etkin, çalışkan, duyarlı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerine bağlı bir baro olmak için çabaladık. Meslektaşlarımızı her platformda başarı ile temsil ve hak ettikleri saygıyı görmeleri için çaba sarf ettik. Türkiye’nin en aktif barolarından biri olarak insan hakları, temel hak ve özgürlükler ve yargı bağımsızlığı konusunda kararlı duruşumuzdan taviz vermedik. Ülkemiz üzerinde oynanan karanlık oyunlar karşısında devletimizin birlik ve beraberliği yönünde tavır koyduk. Bugüne kadar diğer baroları kıskandıracak yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Galatarasay Modeli

Saatler kalan seçim öncesinde yapmayı planladığı çalışmaları hakkında bilgiler veren Göğebakan, "En önemli" diye adlandırdığı projesinin Erzurum Barosu bünyesine bağlı bir vakıf kurup ve kurulan vakıf çatısı altında özel bir okul açmayı planladığını ve bu özel okuldan karşılanan gelirin baro bünyesine bağlı avukatların hizmetleri ve ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi. Planladıkları bu projeyi

Yüz yılın yatırımı olarak değerlendirdiği 20 dönüm bahçesi bulunan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olan Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri’nde yapmayı düşündüklerini ifade eden Göğebakan, "Bu binaya tek kuruş harcamadık Türkiye Barolar Birliği’ne yaptırdık. Önümüzdeki dönemde yeni binamızla ve bu binanın nasıl değerlendirileceği ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Adliye hemen baromuzun yanı başında yer aldığı için mevcut binamızı boşaltarak yeni binamıza taşınmamız mümkün değil. Yeni binanın kullanılacak olan bölümleri bahçesi, derslikleri ve konferans salonları olacak. Bunları kullanabilmek için Erzurum Barosu Bünyesine bağlı Türkiye’de ilk olacak Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını kuracağız. Buradaki vakfın çatısı altında açmayı planladığımız özel okuldan elde ettiğimiz geliri yeni başlayan genç avukatlar başta olmak üzere tüm avukatlarımızın hizmetleri ve ihtiyaçları için kullanacağız. Açmayı planladığımız okulda Galatasaray Modelini kurmaya çalışacağız" dedi.

Avukatlar Dertli

Baro da yerel de çok fazla sorun olmadığını ancak genelde çözülmesi gereken ciddi sorunların bulunduğunu belirten Baro Başkanı Göğebakan, her geçen gün artan avukat sayısının en ciddi sorunlardan biri olduğunu vurguladı. Göğebakan, “Avukat sayısı çok fazla oldu. Her geçen gün artış sağlıyoruz. Şu an 200’e yakın stajyer genç avukat bulunmakta. Yakında bunlarda mesleğe başlayacak. Birçoğu ofis açamıyor açsam bile masrafını karşılayamıyor. Ofis ihtiyaçları giderilsin diye barosu bünyesine bağlı ofisler açtık. Ancak bu çözüm değil. Avukatlık mesleğinin doğasında bir çarpıklık var. Bir kısım avukat arkadaşlar siyaset gurubunu kullanarak, bazı avukatlarda diğer ilişkilerini kullanarak kamu kurumlarının, bankaların tamamının ve sigorta şirketlerinin icra dosyalarını kapatmış durumda, bunları yapanların sayısı çok fazla, bu konu hakkında Adalet Bakanlığı ile girişimler de bulunuyoruz. Bunu Türkiye Barolar Birliği nezdinde dile getirdik. Bu konuda kota uygulaması başlatalım, bu sayede icra dosyaları tüm avukatlara ve özellikle de genç avukatlara eşit sayıda dağıtılsın ve kimse mağdur olmasın. Dava dosyaları değil ama icra dosyaların da Türkiye genelinde kota uygulanmak zorunda. Bunu tüm Türkiye’de başlatmalıyız" diye konuştu.

Genç avukatların sorunlarını çözmek için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirten Başkan Göğebakan, hafta sonu tüm meslektaşlarını sandık başına davet etti.