Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un futbolcusu Godfred Donsah, bu hafta karşılaşacakları Pendikspor karşısında sahalarında maç kazanamama şansızlıklarını kıracaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un futbolcusu Godfred Donsah, bu hafta karşılaşacakları Pendikspor karşısında sahalarında maç kazanamama şansızlıklarını kıracaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, takımın orta saha oyuncusu Godfred Donsah, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezona çok genç bir takımla başladıklarını ve sonrasında toparlanma sürecine girdiklerini belirten Donsah, "Takımın formda olduğunu iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapmak için neler yapabiliriz onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İyi sonuçlar yakında gelecek" şeklinde konuştu.

"Takım halinde daha iyi yerlere geleceğiz"

Sezona iyi başladığını ancak sonrasında bir sakatlık yaşadığını da anlatan Donsah, "Sakatlıktan çıktıktan sonra bu benim ikinci maçım. Daha da üstüne koyacağımı düşünüyorum. Genç oyuncu arkadaşlarım bütün arkadaşlarım gelişime açık her birlikte takım halinde daha iyi yerlere geleceğiz" açıklamasını yaptı.

"Evde kazanmaya başlayınca farklı kimliğe bürünceğiz"

Sahalarında kazanamama şansızlıklarının Süper Lig’den kalma olduğunu ve bu süreci atlatabilmek için mücadele ettiklerini de belirten Donsah, "Dışarıdaki oyunumuzu içeriye de yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır bunu takım arkadaşlarımızla konuşuyoruz evde nasıl maç kazanabiliriz? Evde kazanmak için ne yapmalıyız? Bu maçta evde kazanamama şansızlığımızı kıracağımızı düşünüyorum. Evde kazanmaya başladığımız zaman çok farklı bir kimliğe bürüneceğiz. Çok daha farklı bir yarışın içerisine girebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.