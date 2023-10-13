Denizli’de devam eden bir inşaatta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi yaralandı. Mesai arkadaşları ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan işçinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi S.A., iş makinesiyle kanalizasyon şebekesi çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Olayı gören mesai arkadaşları bir taraftan S.A.’yı kurtarmaya çalışırken, diğer taraftan ise 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan işçi, mesa arkadaşları ve itfaiye ekiplerin hız müdahalesiyle göçük altından kurtarıldı. Bilinci açık olan yaralı işçi, olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.