Ayvacık ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motorunda arıza çıktı. Lastik bot denizde sürüklenince göçmenler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler lastik botta bulunan 38 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

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