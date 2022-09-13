Edinilen bilgiye göre düzensiz göçmenleri Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Yunan adası yerine Türk adasına gidince mahsur kaldı. Adada mahsur kalan 4 düzensiz göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Yıldız adasında mahsur kalan 4 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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