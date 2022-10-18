Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu iş birliğiyle, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde göçmen topluluklara yönelik hizmet veren Sosyal Uyum Merkezinde, Türkçe A1 ve A2 kursları başladı. Verilen Türkçe eğitimleri ile göçmen topluluktan kişilerin topluma adaptasyon süreçlerine katkı sağlanıyor. 2,5 ay sürecek olan kursta toplam 60 öğrenci, A1 ve A2 düzeyinde Türkçe öğreniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu iş birliğiyle, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde göçmen topluluklara yönelik hizmet veren Sosyal Uyum Merkezinde, Türkçe A1 ve A2 kursları başladı. Verilen Türkçe eğitimleri ile göçmen topluluktan kişilerin topluma adaptasyon süreçlerine katkı sağlanıyor. 2,5 ay sürecek olan kursta toplam 60 öğrenci, A1 ve A2 düzeyinde Türkçe öğreniyor.

Göçmen topluluktaki kişilerle yerel halkın sosyal uyumunu sağlamak, ilişkilerini ve hayatlarını kolaylaştırmak adına Türkçe eğitimleri verildiğini kaydeden Sosyal Uyum Merkezinde psikolojik danışman olarak görev yapan Ebru Şahin, “Sosyal Uyum Merkezimizde, halk eğitimin bizlere gönderdiği 2 öğretmenle eğitimimize devam etmekteyiz. Geçen dönem eğitimimiz sadece A1 düzeyindeydi. Bu yıl A2 kurslarımızı da açtık. Geçtiğimiz yıl A1 kursunda başarılı olan öğrenciler, bu yıl A2’ye devam hakkı kazandı. Toplamda şu an 60 öğrencimiz, haftanın 5 günü, 40 saat eğitim alıyor” dedi.

“Verilen eğitim sayesinde günlük hayatta daha kolay iletişim kurabiliyorlar”

Göçmen toplulukta yer alan kişilerin, günlük hayatta daha kolay iletişim kurabilmeleri, hayata daha kolay uyum sağlayabilmeleri adına bu eğitimi verdiklerini belirten Türkçe Öğretmeni Özlem Zubaroğlu, “Verilen eğitim sonunda, dışarıda konuşulan herhangi bir konuşmaya katılacak, ona cevap verebilecek düzeyde oluyorlar. Böylelikle iletişimleri daha kuvvetleniyor ve dışarıdaki ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabiliyorlar. A1 kursunda başarılı olan kursiyerlerimiz, A2 kursuna girmeye hak kazanıyor. Böylelikle artık basit konuşmaları geçip, biraz daha zor seviyeye gelmiş oluyorlar” diye konuştu.

5 ay önce A1 kursuna katıldığını, şu an ise A2 kursuna devam ettiğini ifade eden Emel Albakar, aldığı kurstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şu anda Türkçeyi daha iyi konuşuyor ve anlıyorum. Kızlarımın okul ödevlerini beraber yapıyor, alışverişte ne istediğimi daha iyi anlatabiliyorum” ifadelerini kullandı.

İlk geldiğinde Türkçe bilmediği için çok zorlandığını söyleyen Albakar, “Geçen yıl Türkçe bilmiyordum. Sonra bu kurs açıldı, alfabeyi öğrendim. Şu anda yazıyorum ve her şeyi okuyorum” şeklinde konuştu.