Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, ülkücülerle birlikte vatanperver duygulara sahip insanların seçim süreçlerinde anılmasının doğru olmadığını ülkücü ve vatanperver insanların ideolojilerini ve liderlerini daima anlatması gerektiğini söyledi.

Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, ülkücülerle birlikte vatanperver duygulara sahip insanların seçim süreçlerinde anılmasının doğru olmadığını ülkücü ve vatanperver insanların ideolojilerini ve liderlerini daima anlatması gerektiğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Göçmen, "Biz, ülkücü, milliyetçi, muhafazakar, vatanperver insanların sadece seçim sathında siyasetçilerin aklına gelmesini anlayamıyoruz. Hayatlarını inandıkları ideoloji uğrunda veren Muhsin Yazıcıoğlu, Alpaslan Türkeş gibi liderlerin bıraktıkları emanetin de sadece siyasi kaygılarla ortaya atılmasını kınıyoruz" dedi. İl Başkanı Göçmen, "Türk Siyasetinde bir liderin kendi seçmenine başka bir lideri anlatmasını tavsiye etmesini şiddetle kınıyoruz. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile çıktığı ve inandığı yolda ilahi kelimetullah için nizam-ı alem davasını da bütün ülkücüler adına üstleniyoruz. Türkiye’nin gözle görülen seçim atmosferinde de kendi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkararak Allah nasip ederse merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun inandığı ve Allah’ın da emrettiği davayı halkımıza anlatma yoluna çıkıyoruz" diye konuştu.

Ankara’da yapılacak kurultay öncesi bilgilendirme yapan başkan Göçmen, "Türkiye’de kısa sürede Milli Yol Partisi olarak teşkilatlarımızı inanmış insanlarımızla oluşturduk. YSK’nın verdiği takvime göre de büyük kurultaya hazırlık yapıyoruz. Eylül ayının ilk haftasında Türkiye’ye merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı ülkücü Cumhurbaşkanı adayımızı da tanıtacak ve milletimizle kucaklaştıracağız"ifadelerini kullandı.