Kuşların göç yolunda Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde güneşten ısınan caminin kubbelerinde durarak mola verdiği anlar görsel şölen oluşturdu.

Kuşların göç yolunda Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde güneşten ısınan caminin kubbelerinde durarak mola verdiği anlar görsel şölen oluşturdu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havaların kendisini hissettirdiği bugünlerde kuşların göçü de hızlandı. İhsaniye ilçesinde vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler ise adeta görenleri mest etti. Görüntülerde bir anda beliren kuş sürüsünün caminin etrafını sarıp bir süre uçtuktan sonra sıcaktan az da olsa ısınan kubbe ve minareye kondukları görülüyor. Bu anları gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirmek için adeta bir birleri ile yarıştı.