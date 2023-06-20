Kuşların göç rotasında yer alan bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, kuşları elektrik akımından korumak için yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi.

Daha önce enerji nakil hatlarına izolatör yerleştiren OEDAŞ şimdi de hatların enerji geçen bölümlerini flexiglass adı verilen malzemeyle kaplayarak kuşların enerjisiz bölümlere yuva yapmasını sağlıyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, bu uygulamayla birlikte kuşların akıma kapılmasını yüzde 95 oranında azalttıklarını söyledi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), hizmet bölgesindeki biyoçeşitliliği korumak için yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Göçmen kuşların göç rotasında hizmet veren şirket, kuşları elektrik akımından korumak için nakil hatlarına izolatör yerleştirmeye başlamış, bu yılın sonuna kadar 10 kilometrelik hattın izolasyonunu tamamlamayı hedeflediğini açıklamıştı. İzolasyon çalışmaları devam ederken OEDAŞ şimdi de enerji nakil hatlarının enerji geçen bölümlerini flexiglass adı verilen malzemeyle kaplayarak, kuşların enerjisiz bölümlere yuva yapmasını sağlamaya başladı.

“Gezegenimize karşı sorumlu bir şirket olma misyonuyla çalışıyoruz”

Göçmen kuşlar için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “OEDAŞ olarak bir yandan güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için yatırımlarımıza devam ederken çalışmalarımızı gezegenimize karşı sorumlu bir şirket olma misyonumuzla yürütüyoruz. Hizmet verdiğimiz Osmangazi bölgesi, biyoçeşitliliğin ve özellikle göçmen kuşların yoğun olduğu bir bölge. 2020 yılında yayımladığımız ‘Osmangazi Dağıtım Hatları Kuş İzleme Raporu’ ile de bu çeşitliliği kamuoyuyla paylaşmıştık. Göçmen kuşlar enerji nakil hatlarına yani elektrik direklerine konduğunda çeşitli nedenler ile zarar görebiliyor. Bunu önlemek için geçtiğimiz sene itibarıyla hatlarımıza izolatör yerleştirmeye başladık ve devam ediyoruz. Diğer yandan özellikle yağmurlu havalarda kabloların birleşim noktalarına yuva yapan kuşlar akıma kapılabiliyor. İşte flexiglass çalışmamızla da bunun önüne geçmeyi hedefledik” dedi.

“Pilot uygulama başarılı olunca tüm illerde çalışmaya başladık”

Yalçın, çalışmanın detaylarını şöyle anlattı:

“Proje çerçevesinde nakil hatlarının enerjili bölümlerini flexiglass adı verilen şeffaf sert plastik malzemeyle kaplamaya başladık. Böylece kuşlar elektrik akımı olmayan kısımda yuva yapıyor ve yağmur yağsa bile bundan etkilenmiyor. Uygulamayı ilk olarak Afyonkarahisar’da yaptık ve kuşların akıma kapılma oranlarının yüzde 95 azaldığını tespit ettik. Bunun üzerine hizmet verdiğimiz beş ilde de aynı çalışmaya başladık. Akıma kapılma sonucu yaşanan kuş ölümlerini tamamen bitinceye kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiç kuşkusuz burada ilk hedef kuşları korumak. Ancak bunun yanında yaptığımız çalışmalar ile birlikte kuş kaynaklı arızalar azaldığından tüketicilerimize daha sürdürülebilir bir enerji arzı da sağlıyoruz.”