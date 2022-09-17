Bursa Büyükşehir Belediyesi, ’3 milyon metrekare yeni yeşil alan’ hedefiyle başlattığı yeşil yatırımlarına Göçmen Konutları Parkı’nı da ekledi. 12 bin metrekaresi tamamen yeşil alan olan 16 bin metrekarelik park, yoğun yapılaşmanın olduğu bölgeye nefes aldırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ’3 milyon metrekare yeni yeşil alan’ hedefiyle başlattığı yeşil yatırımlarına Göçmen Konutları Parkı’nı da ekledi. 12 bin metrekaresi tamamen yeşil alan olan 16 bin metrekarelik park, yoğun yapılaşmanın olduğu bölgeye nefes aldırdı.

Bursa’yı yeniden ‘yeşille’ anılan bir kent haline getirmek amacıyla Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı, Kestel Mandıras Deresi, İznik ve Orhangazi kıyı bandı gibi yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeşil yatırımlarına devam ediyor. Gökdere ve Doğanbey millet bahçesi, Dağyenice, Demirtaş ve Orhaneli Karagöz mesire alanı ile Orhaneli Parkı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Kurtuluş Mahallesi’ndeki Göçmen Konutları Parkı’nı da tamamlayarak hizmete açtı. Toplam 16 bin metrekarelik parkın 12 bin metrekaresi tamamen yeşil alandan oluşturulmuş bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini büyük ölçüde gideren parkta, 350 metre bisiklet yolu, 385 metre yürüyüş yolu, basketbol sahası, fitness alanı, çocuk oyun alanı ve 1 kafeterya bulunuyor. Parkın hemen yanında bulunan 92 adet zeytin ağacı, 3 adet incir ağacı, 1 adet nar ve dut ağacı da korunarak park alanına dâhil edildi. Bölgeye nefes aldıracak park, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

"Hedefimizi aşacağız"

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 3 milyona çıkarıldığını hatırlattı. Devam eden ve planlanan yatırımlarla 3 milyon metrekareyi de aşan yeni yeşil alanı Bursa’ya kazandırmış olacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, Bursa’nın dört bir yanında yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Başkan Aktaş, "Sadece bu yıl 17 dekarlık alanda sert zemin temizlikleri ve yabancı ot temizliklerini yaptık. 2 milyon dekarlık alanda bulunan ana arter ve parklarda günlük rutin çevre temizlikleri yapıyoruz. 23 bin metreküplük alana da bitkisel toprak serip 56 bin metrekarelik alanda çim ve çiçeklik saha tanzimi yaptık. 21 bin metrekarelik rulo çim serimi gerçekleştirdik. 2 milyon adet mevsimlik çiçek dikimi yapıp, 400 bin adet çalı ve fidanı toprakla buluşturduk. Bizim Bursa’mıza sözümüz var. Bu kadim şehrin yeşilini koruyacak ve çoğaltacağız. Bunun için canla başla çalışıyor, Bursa’nın yeşil vurgusunun ön plana çıktığı alanlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Hassasiyet çağrısı

Yaklaşık 9 milyon TL’ye mal olan Göçmen Konutları Parkının halkın nefes alacağı, her türlü donatı alanlarına sahip ayrıcalıklı bir park olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, yeşilin korunması noktasında bölge halkından hassasiyet beklediklerini vurguladı. Bu yatırımların vatandaşlardan alınan vergilerle yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu park da oyun aletleri de sizin kendi malınız. Bundan sonraki süreçte istirham ediyorum, kullanımı konusunda özen gösterelim. Kullanılan şey tabii ki eskiyecektir ama ne kadar çok sahip çıkarsanız, özensiz kullananları uyarır, ikaz ederseniz ömürleri o kadar uzun olur. Kamu malına sahip çıkma konusunda ve parka, bahçeye, yeşil alana karşı hassasiyet rica ediyorum. Parkımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Yeni başarı hikayeleri

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Bursa’nın güzel, yeşil ve yaşanabilir bir şehir olduğunu belirterek, "Bu alan burada oturan hemşehrilerimize hizmet verecek. Ağaçları ile yeşili ile gençlerin, çocukların nefes alacağı bu mekanın kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. AK belediyeler, halkımızı millet bahçeleriyle buluşturuyor. Gençlik merkezleriyle, millet kıraathaneleriyle buluşturuyor. İnşallah sizlerin de desteğiyle daha yeni hizmetleri devreye alacağımıza, yeni başarı hikayeleri yazacağımıza inanıyorum" dedi.

Rumeli Halk Dansları ekibinin farklı yörelere ait gösterileriyle renklenen açılışın ardından Başkan Aktaş ve Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, çocuklarla basketbol ve mini golf oynadı.