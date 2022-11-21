Kayseri’de ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan aranan ve toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri’de ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan aranan ve toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Akdam, Mengücek, Mevlana, İldem Cumhuriyet, Turgut Reis, Germir, Battal Gazi, Buğdaylı, Yıldırım Beyazıt mahallelerinde yapılan çalışmalarda ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ ve ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından aranan ve 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., ‘adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık‘ suçundan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan aranan ve 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E.I., ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yaptırmak suçundan aranan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö., ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan aranan ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şahıs serbest bırakılırken, 6 şahıs polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.