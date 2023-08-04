Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı görevine atanan Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri atama kararnamesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı görevine getirilen Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, il yöneticileri ve Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Bulut, yayımladığı mesajda, Kırıkkale’de yaklaşık 2 yıl boyunca vatandaşlara hizmet etme şerefine nail olduğunu belirtti.

Görevi boyunca tek hedefinin, milletin huzur ve güvenliği ile devletin bekası olduğuna değinen Bulut, "Bu uğurda canını feda eden kahraman şehitlerimizi minnetle anarken, görevim boyunca her daim desteğini bizden esirgemeyen Sayın Valimize, il yöneticilerimize, tükenmez bir azimle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve her daim siz kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Saygı ve sevgilerimle, Allah’a emanet olunuz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ise Kırıkkale İl Emniyet Müdürü oldu.