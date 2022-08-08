Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Z.’nin Hassa ilçesinde saklandığını belirledi. A.Z. düzenlenen operasyonla gizlendiği evde gözaltına alındı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapmaktan 43 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

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