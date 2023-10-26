Samsun’da dronlu trafik denetiminde yakalanan 3 göçmen kaçakçısından 2’si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara karayolu üzerinde dronlu denetim yaptı. Denetim sırasında şüphelenilen hafif ticari araçta yapılan kontrolde 5 düzensiz Afgan göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu ileri sürülen Ö.G. ve T.G. yakalandı. 3’ü çocuk 5 Afgan ile Ö.G. ve T.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Afganların sınır dışı işlemleri başlatılırken, Göçmen Kaçakçılığı polisi olayla ilgili A.G.’yi de Samsun’da yakalayarak gözaltına aldı.

Samsunlu göçmen kaçakçılarının Afganistan uyruklu 3’ü çocuk 5 kişiyi Erzurum’dan alıp İstanbul’a götürmek için yola çıktıkları tespit edildi. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.G., T.G. ve A.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.G. ve A.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.