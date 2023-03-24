Adana’da 14 kaçak göçmeni yasa dışı yollarla getirirken yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şehre yasa dışı yollardan 14 göçmenin getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine D-400 karayolunda önlem alan polis kaçak göçmenleri taşıyan aracı durdurdu. Araçta 14 kaçak göçmen bulunurken, şüpheli de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli ise emniyette ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.