Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balat ve Akköy mahallelerinde yaptıkları çalışmalarda göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. (37) ve F.Y. (44) ile 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan Z.T.’yi (49) yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.