Kocaeli’de düzensiz göçmenleri nakil etmek için bot üreten çeteye yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 10’u tutuklandı.

Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Karamürsel ilçesinde üretimi yapılan botların denize kıyı illere sevkinin sağlanacağı, otellerde barındırılan kaçak yabancı uyruklu şahısların bu botlar aracılığıyla nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Farklı zamanlarda gerçekleştirilen iki ara operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Dosya kapsamında 5 organizatör tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin naklinde kullanılan 3 araca tedbir kararı, 2 araca ve 1 adet şişme bota ile alıkoyma kararı verildi.

Devamında ise Kocaeli merkezli İzmir, Bursa, İstanbul illerinde 28 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında göçmenlerin tutulduğu otelin sahibi, deniz botu üretimi ve deniz motorunun tedarikçisinin de bulunduğu 18 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. 8 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı.

Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.