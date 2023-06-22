Muğla’da Suriye uyruklu 21 kaçak göçmen ile birlikte yakalanan 4 organizatör adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı. Edinilen bilgiye göre S.E. isimli şahsın İzmir’den Muğla’ya düzensiz göçmen getireceği bilgisini alan Muğla il Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde 20 AAF 569 plakalı kapalı kasa minibüs durduruldu. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı kontrolde Suriye uyruklu 21 erkek düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ekipler tarafından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, organizatörler S.E., A.T., H.K. ve H.H. isimli 4 şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı şüphelisi 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.