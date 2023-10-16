Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Grup Amirliği ekipleri; “Göçmen Kaçakçılığı” yapan 3 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacıfeyzullah Mahallesi Notestik sahiline lastik bot ile bir grup düzensiz göçmenin indirildiği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalarda, şüpheli hareketler sergileyen 1’i çocuk 4’ü yetişkin olmak üzere 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Lastik botla düzensiz göçmenleri kıyıya bıraktıktan sonra yoluna devam eden göçmen kaçakçısı şüphelisi bölgede bulunan güvenlik kameralarından takip edilerek Yavansu Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin önündeki kıyıya yanaştığı sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan E.Ö.(19) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ve sınırlar üzerinden Yunan adalarına gitmelerini sağlayan organizatörler A.T. (40) ve E.B.(29) araçlarıyla, Yavansu Mahallesi Esin Engin sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Ö., A.T. ve E.B. Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.